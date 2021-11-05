В США арестовали российского аналитика Данченко, связанного с "досье" на Трампа – СМИ

Первое "досье" на Трампа было опубликовано в 2017 году Фото: EPA

По данным The New York Times, Данченко взяли под стражу по результатам расследования спецпрокурора Джона Дарема. В задачу Дарема входило расследование обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа во время президентской кампании. На пост спецпрокурора Дарем был назначен администрацией Трампа.

Данченко обвинили в том, что он дал ложные показания ФБР о его источниках, использованных для создания досье.