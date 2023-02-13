В США бездомный на грузовике наехал на прохожих, есть пострадавшие, в том числе в критическом состоянии

Грузовик был взят в аренду Фото: ЕРА

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 62-летний бездомный, который, возможно, жил в том же грузовике.

Известно, что людей он сбил в нескольких местах Нью-Йорка, среди пострадавших также есть мужчины, которые ехали на мопедах.

Телеканал опубликовал видео одного из эпизодов езды грузовика по Нью-Йорку.

Стражи порядка рассказали, что когда они попытались остановить грузовик, водитель крикнул: "Стреляйте в меня, я не остановлюсь", – и заявил, что хочет умереть. После этого поехал дальше.

Полиция задержала подозреваемого и обыскала машину, не найдя ничего подозрительного.

Выяснилось, что грузовик был взят в аренду в январе в штате Флорида.