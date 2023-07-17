В США и Европе установилась экстремальная жара. Температура воздуха достигла 53 °С

Предупреждения о жаре распространились с северо-запада Тихого океана через Калифорнию, через юго-запад и на юг и во Флориду. Долина Смерти, Калифорния, официально достигла температуры 53 °С. При этом отмечается, что указатель температуры возле Центра посетителей Furnace Creek показывал 56 °С.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что рекордно высокие температуры, вероятно, будут зарегистрированы на юго-западе, на западном побережье Мексиканского залива, а также на юге Флориды.

Температуры от 38 °С до 43 °С прогнозируются для частей северо-запада Тихого океана. Это может быть особенно опасно для района, не привыкшего к чрезмерной жаре, так как во многих домах нет центрального кондиционирования воздуха, отмечает агентство.

Также от жары страдает Европа. 16 июля в Италии были объявлены красные предупреждения о жаркой погоде для 16 городов, пишет Reuters. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни температура достигнет рекордных значений на юге Европы.

Испания, Италия и Греция уже несколько дней испытывают очень высокие температуры, которые наносят ущерб сельскому хозяйству и заставляют туристов бежать в тень. Греция закрыла древний Акрополь в самую жаркую часть дня в пятницу, чтобы защитить туристов.

Министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи сказал, что туристам стоит воздержаться от посещения Колизея и других достопримечательностей. По его словам, лучше оставаться в помещении с 11 до 18 часов. Предупреждения о вреде для здоровья поступали как из Флоренции в центральной части Апеннинского полуострова, так и из Палермо на острове Сицилия и Бари на юго-востоке полуострова.

В Испании синоптики предупредили о риске лесных пожаров и заявили, что ночью температура по всей стране вряд ли упадет ниже 25 °С. По прогнозам, волна тепла усилится с понедельника, когда температура достигнет 44 °С в долине Гвадалквивир недалеко от Севильи на юге страны.

На испанском острове Ла-Пальма на Канарах по меньшей мере 4 тыс. человек пришлось эвакуировать после того, как лесной пожар вышел из-под контроля из-за сильной жары.

Антициклон Харон пришел в Европу из Северной Африки и может поднять температуру выше 45 °С в некоторых частях Италии в начале недели. По словам метеорологов, самая высокая температура в Европе – 48,8 °C, зарегистрированные на Сицилии два года назад, – может быть превышена в ближайшие дни, особенно на итальянском острове Сардиния.