В США клиент ресторана оставил $5,6 тыс. чаевых

В США клиент, который захотел остаться анонимным, пообедав в ресторане, оставил на чай 28 сотрудникам учреждения по $200.

В городе Толедо штата Огайо (США) один из гостей ресторана оставил чаевые в размере $5,6 тыс. Об этом 20 декабря сообщает CNN.

По информации телеканала, клиент, который захотел остаться анонимным, пообедав в ресторане Souk Mediterranean Kitchen, оставил на чай всем 28 сотрудникам учреждения, включая тех, кто не работал в этот день. После разделения каждый сотрудник забрал домой по $200.

Владелец и шеф-повар ресторана Мусса Саллух рассказал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 несколько сотрудников заведения не могли позволить себе приобрести рождественскую елку или подарки для своей семьи. Он отметил, что только благодаря щедрым чаевым это стало возможным.

Саллух открыл ресторан в октябре 2019 года и пытается сохранить его в условиях пандемии.