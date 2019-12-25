В США мужчина ограбил банк, после чего разбрасывал деньги по улице и кричал "Веселого Рождества"

65-летний грабитель банка Дэвид Оливер сам сдался полиции после ограбления банка в американском Колорадо-Спрингс.

В американском Колорадо-Спрингс преступник ограбил банк, после чего разбросал украденные деньги по улице. Об этом 23 декабря сообщил телеканал KKTV.

По данным полиции, грабитель вошел в банк утром 23 декабря, пригрозил оружием и заставил сотрудников учреждения отдать ему деньги.

После этого он вышел на улицу, где стал выбрасывать деньги из сумки и кричать: "Веселого Рождества".

Люди собирали деньги, после чего вернули их в банк.

Потом мужчина зашел в кафе Starbucks рядом с банком и стал ждать ареста.

Вскоре полиция задержала грабителя. Им оказался 65-летний Дэвид Оливер.