В США мужчина ограбил банк, после чего разбрасывал деньги по улице и кричал "Веселого Рождества"

В американском Колорадо-Спрингс преступник ограбил банк, после чего разбросал украденные деньги по улице. Об этом 23 декабря сообщил телеканал KKTV.
По данным полиции, грабитель вошел в банк утром 23 декабря, пригрозил оружием и заставил сотрудников учреждения отдать ему деньги.
После этого он вышел на улицу, где стал выбрасывать деньги из сумки и кричать: "Веселого Рождества".
Люди собирали деньги, после чего вернули их в банк.
Потом мужчина зашел в кафе Starbucks рядом с банком и стал ждать ареста.
Вскоре полиция задержала грабителя. Им оказался 65-летний Дэвид Оливер.