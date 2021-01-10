В США мужчина открыл стрельбу на парковке, в магазине и аптеке, затем захватил заложницу и впоследствии был убит полицией

В результате серии нападений, которые совершил вооруженный житель Чикаго, погибли как минимум три человека, еще несколько получили ранения.

Вечером 9 января (в 13.50 по местному времени) вооруженный житель Чикаго открыл стрельбу на парковке в одном из районов города, 30-летний студент погиб на месте, сообщил CNN.

Полиция идентифицировала стрелявшего – речь идет о 32-летнем Джейсоне Найтенгейле. После нападения на парковке он, по данным правоохранителей, зашел в вестибюль расположенного рядом жилого дома, выстрелил в сотрудницу охраны и 77-летнюю жительницу дома, которая в тот момент забирала почту. Первая скончалась от огнестрельного ранения в грудь, вторая сейчас в критическом состоянии находится в больнице.

После этого Найтенгейл, угрожая пистолетом знакомому, угнал его автомобиль. Через некоторое время ворвался в магазин, где, объявив об ограблении, убил 20-летнего посетителя и ранил 81-летнюю женщину (она сейчас в критическом состоянии в больнице).

Примерно в 17.00 по местному времени он атаковал женщину и ее 15-летнюю дочь в автомобиле, девочка-подросток была серьезно ранена, ее мать не пострадала.

Затем Найтенгейл вернулся в магазин, где открыл огонь по полицейским, расследовавшим его предыдущее нападение, и отправился на север города. Там он открыл стрельбу в аптеке, а в ресторане напротив взял в заложницы женщину. Последней он выстрелил в голову, тяжело ранив, сообщили в полиции. По предварительной информации The New York Times, 10 января она скончалась.

Найтенгейла застрелили полицейские при задержании на парковке недалеко от аптеки, где он вел стрельбу. Правоохранители не пострадали в результате его атак. Мотивы мужчины неизвестны.

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