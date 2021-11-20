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В США оправдали 18-летнего мужчину, застрелившего двух человек во время протеста против расизма

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Если бы Риттенхауса признали виновным, ему бы грозило наказание вплоть до пожизненного
Если бы Риттенхауса признали виновным, ему бы грозило наказание вплоть до пожизненного
Скриншот: NBC News / YouTube

Жюри присяжных признало невиновным 18-летнего жителя штата Иллинойс Кайла Риттенхауса, которого обвиняли в двойном убийстве и покушении на убийство во время прошлогодних протестов в США. Об этом сообщают Associated Press и CNN.

В августе 2020 года Риттенхаус приобрел винтовку и приехал в город Кеноша в штате Висконсин, где проходили протесты и беспорядки из-за ранения афроамериканца Джейкоба Блейка полицейским. Риттенхаус присоединился к группе мужчин, заявивших, что они защищают город от мародеров.

Вечером 26 августа эта группа встретилась с участниками акции протеста. Произошел конфликт, в результате которого Риттенхаус застрелил двух демонстрантов – 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хубера, а также ранил третьего – Гейджа Гросскройца, которому сейчас 28 лет.

По словам Риттенхауса, он выстрелил в Розенбаума, потому что тот преследовал его и схватил его ружье. Подросток сказал, что боялся, что его винтовку могут украсть и использовать для его убийства.

26-летнего Губера Риттенхаус застрелил после того, как тот ударил его скейтбордом по голове или шее. А Гросскройца ранил после приближения с пистолетом в руках. Во время допроса Гросскройц подтвердил, что подросток выстрелил только после того, как он навел оружие на него.

В суде прокуроры назвали Риттенхауса человеком, который искал неприятностей и создал опасную ситуацию, направив винтовку на демонстрантов. Риттенхаус заявил, что применил оружие в целях самообороны. 

Если бы Риттенхауса признали виновным, ему бы грозило наказание вплоть до пожизненного.

Контекст:

Массовые протесты в США начались после того, как 25 мая 2020 года после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Акции против полицейского насилия и расизма охватили все Штаты, а вскоре начались и по всему миру.

По факту смерти Флойда арестовали четырех полицейских: Дерека Шовина, Александра Куэнга, Томаса Лейна, Ту Тао. Шовина, который во время задержания прижимал шею Флойда коленом к земле, приговорили к 22,5 годам тюрьмы.

Теги: США, протесты, расизм, присяжные, суд, суд присяжных
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