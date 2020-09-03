В США пилоты увидели в воздухе "мужчину с реактивным ранцем". За расследование взялось ФБР

Федеральное управление гражданской авиации США и Федеральное бюро расследований изучают сообщения о том, что возле Лос-Анджелеса пилоты двух самолетов заметили мужчину, который якобы летал на реактивном ранце.

По словам пилотов, мужчина находился на высоте 900 метров на землей Фото: EPA

Пилоты двух самолетов увидели возле аэропорта в Лос-Анджелесе "мужчину с реактивным ранцем". Об этом 2 сентября сообщает CNN.

Первым неизвестного мужчину заметил пилот самолета American Airlines. По его словам, он находился на высоте 900 метров над международным аэропортом Лос-Анджелеса и был примерно в 27 метрах от самолета.

Примерно через 10 минут мужчину заметил пилот самолета JetBlue.

Сейчас за расследование этого случая взялись специалисты Федерального бюро расследований, о чем журналистам сообщила представительница отделения бюро в Лос-Анджелесе Лаура Эймиллер.

На случай также обратили внимание в Федеральном управлении гражданской авиации США. Там отметили, что "официальные лица уведомили местные правоохранительные органы об этих отчетах и изучают их".