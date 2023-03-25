В США произошел взрыв на шоколадной фабрике, есть погибшие и пропавшие без вести

В местные больницы доставили восемь пострадавших.
Еще шесть человек считаются пропавшими без вести.
Мощный взрыв полностью разрушил одно из строений фабрики, а ближайшее здание, в котором находятся жилые помещения и церковь, сдвинул на 1,2 метра, рассказала мэр города Саманта Кааг.
Причину взрыва еще официально не назвали. По одной из версий, произошла утечка газа.
* BREAKING: Terrifying explosion, with multiple people inside at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania. pic.twitter.com/4ipJsuDxHA— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2023