В США произошел взрыв на шоколадной фабрике, есть погибшие и пропавшие без вести

Одно из зданий фабрики было полностью разрушено Скриншот: Unıversal Channel / YouTube

В местные больницы доставили восемь пострадавших.

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести.

Мощный взрыв полностью разрушил одно из строений фабрики, а ближайшее здание, в котором находятся жилые помещения и церковь, сдвинул на 1,2 метра, рассказала мэр города Саманта Кааг.

Причину взрыва еще официально не назвали. По одной из версий, произошла утечка газа.