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В Англии неожиданно взорвалась бомба времен Второй мировой весом 250 кг. Взрыв слышали более чем за 20 км

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Момент взрыва сняли с дрона
Момент взрыва сняли с дрона
Скриншот: Norfolk Police / Twitter

В английском портовом городе Грейт-Ярмут 10 февраля внезапно взорвалась бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг, которую обнаружили за несколько дней до того и планировали обезвредить. Об этом сообщила полиция графства Норфолк.

Бомба сдетонировала во время обезвреживания взрывчатой части. По подтвержденной информации, никто не пострадал.

Момент взрыва попал на видео.

Как отмечает BBC, по оценкам экстренных служб, взрывной волной было выбито несколько окон в автомобилях, повреждена верхняя часть лесов на мосту, а также несколько повреждена дамба противопаводковой защиты.

Пользователи соцсетей сообщали, что слышали взрыв на расстоянии до 24 км от эпицентра.

"Это было довольно драматичное завершение долгой четырехдневной операции", – сказал журналист BBC, бывший неподалеку от взрыва.

Бомбу обнаружил несколько дней назад частный подрядчик, который строит переход над местной рекой Яр. Сразу после этого полиция установила строгий 200-метровый и дополнительный 400-метровый кордон, перекрыла близлежащие дороги и эвакуировала часть местных жителей.

В рамках мер безопасности вокруг снаряда построили песчаное заграждение, которое в момент детонации позволило смягчить последствия.

Через несколько часов после инцидента полицейские кордоны были сняты и жителям Грейт-Ярмута позволили вернуться в свои дома.

Теги: Великобритания, Англия, взрыв, полиция, Вторая мировая война, бомба
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