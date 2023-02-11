В Англии неожиданно взорвалась бомба времен Второй мировой весом 250 кг. Взрыв слышали более чем за 20 км

Бомба сдетонировала во время обезвреживания взрывчатой части. По подтвержденной информации, никто не пострадал.

Момент взрыва попал на видео.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

Как отмечает BBC, по оценкам экстренных служб, взрывной волной было выбито несколько окон в автомобилях, повреждена верхняя часть лесов на мосту, а также несколько повреждена дамба противопаводковой защиты.

Пользователи соцсетей сообщали, что слышали взрыв на расстоянии до 24 км от эпицентра.

"Это было довольно драматичное завершение долгой четырехдневной операции", – сказал журналист BBC, бывший неподалеку от взрыва.

Бомбу обнаружил несколько дней назад частный подрядчик, который строит переход над местной рекой Яр. Сразу после этого полиция установила строгий 200-метровый и дополнительный 400-метровый кордон, перекрыла близлежащие дороги и эвакуировала часть местных жителей.

В рамках мер безопасности вокруг снаряда построили песчаное заграждение, которое в момент детонации позволило смягчить последствия.

Через несколько часов после инцидента полицейские кордоны были сняты и жителям Грейт-Ярмута позволили вернуться в свои дома.