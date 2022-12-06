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В США расследуют работу Neuralink Маска из-за опытов на животных – Reuters

 
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Маска за эксперименты над животными критиковали зоозащитники, а теперь деятельность его компании Neuralink расследуется, сообщает Reuters
Маска за эксперименты над животными критиковали зоозащитники, а теперь деятельность его компании Neuralink расследуется, сообщает Reuters

Власти США расследуют работу компании Neuralink предпринимателя и миллиардера Илона Маска по делу о возможных нарушениях правил обращения с животными в ходе опытов. Об этом сообщает 6 декабря агентство Reuters со ссылкой на документы в распоряжении редакции, сотрудников компании и источники, знакомые с расследованием.

Агентство утверждает, что компания Neuralink находится под федеральным расследованием за потенциальные нарушения правил обращения с животными на фоне жалоб персонала о проведенных в спешке опытах на животных, которые могли вызвать дополнительные страдания и смерти.

Расследование было открыто несколько месяцев назад (о нем не объявлялось публично) и сосредоточено на нарушениях закона о благополучии животных, который регулирует то, как исследователи обращаются с подопытными животными и тестируют их.

Расследование началось во время растущего несогласия сотрудников в отношении опытов на животных в Neuralink из-за давления со стороны Маска. По информации Reuters, основатель компании оказывал давление на сотрудников с целью ускорить исследовательские процессы, что влекло за собой большее количество неудачных и неточных экспериментов, а также ошибок персонала.

Как следствие, пишет агентство, признанные неудачными или неинформативными эксперименты приходилось повторять, увеличивая количество подопытных и убитых животных.

Сообщается, что в целом компания убила около 1500 животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян, после экспериментов с 2018 года. Neuralink также проводила исследования с использованием крыс и мышей.

Само по себе общее количество смертей животных не обязательно указывает на то, что компания нарушает правила проведения тестирований, отмечает Reuters. Это распространенная практика: многие компании в сфере медицины используют животных в экспериментах, после чего убивают их, в том числе для посмертного исследования.

Маск и другие руководители Neuralink не ответили на запросы Reuters о комментариях. Представитель генерального инспектора министерства сельского хозяйства США также отказался от комментариев. 

В агентстве поясняют, что в законодательстве США не регламентировано, сколько животных компании могут использовать для исследований, и оно дает ученым значительную свободу действий в определении того, когда и как использовать животных в экспериментах. Согласно документам регулирующих органов, Neuralink прошла все проверки своих объектов министерством сельского хозяйства США.

Как сообщал CNN 17 февраля, в Neuralink подтвердили, что в результате исследований погибли, в частности, обезьяны, но опровергли обвинения в жестоком обращении с животными.

Это заявление Neuralink было сделано после того, как Комитет врачей по ответственной медицине (некоммерческая организация США, выступающая за альтернативу испытаниям на животных) пожаловался на  компанию в министерство сельского хозяйства США (USDA) и попросил провести расследование в отношении компании в связи с "вопиющими" нарушениями закона о защите животных.

Комитет врачей заявил, что полученные им записи о 23 обезьянах, использованных в экспериментах, отражают "образец крайних страданий и халатности персонала".

1 декабря Маск провел видеоконференцию, фрагмент которой обнародован в YouTube на канале CNET Highlights. Предприниматель продемонстрировал прогресс Neuralink в разработке имплантируемых нейрокомпьютерных чипов.

В ходе конференции он ответил и защитникам животных, которые утверждают, что обезьяны, в мозг которых вживили чипы, страдают от тяжелых побочных эффектов. Маск заявил, что его сотрудники подходят к работе с животными "максимально этично и гуманно".

В качестве подтверждения бизнесмен продемонстрировал ролик, показывающий, как обезьяна, сидя в кресле, силой мысли печатает на экране компьютера просьбу дать ей еще закусок. Маск прокомментировал этот ролик, подчеркнув, что подопытное животное "было совершенно счастливо" и "не было привязано к своему креслу".

По словам Маска, Neuralink уже подготовила и передала большую часть документов, требуемых для одобрения технологии, в Управление по безопасности продуктов и лекарств США и ожидает, что такое разрешение властей будет получено в течение ближайших шести месяцев.

ВИДЕО
Видео: CNET Highlights / YouTube
Контекст:

Маск создал стартап Neuralink, занимающийся разработкой мозговых чипов, в 2017 году. В 2019-м стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.

В августе 2020 года издание Mashable писало об успешном чипировании свиней специалистами Neuralink. Инженеры вживили имплант в мозг животных, а затем извлекли его без вреда для их здоровья. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных и вкусовых центров мозга животного.

В феврале 2021 года Маск сообщил об успешном вживлении импланта обезьяне в череп специалистами Neuralink. В апреле 2021 года Маск показал обезьяну, играющую на компьютере в пинг-понг "силой мысли".

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