В США врач-онколог списал своим пациентам $650 тыс. долга

Врач-онколог Омар Атик в марте прошлого года закрыл свою клинику и решил списать бывшим пациентам все долги.

В США доктор Омар Атик, который имел собственную онкологическую клинику, списал своим пациентам долг в $650 тыс. (18,5 млн грн). Об этом 1 января сообщили журналисты телепередачи Good Morning America телеканала ABC.

Онколог с 40-летним стажем закрыл свою онкологическую клинику в Пайн-Блафф, штат Арканзас, в марте прошлого года после почти трех десятилетий работы. У его пациентов остались долги перед клиникой и сперва Атик пытался их получить, но затем понял, что некоторые люди просто не в состоянии их оплатить.

Поэтому врач решил списать всем пациентам их долги. В рождественскую неделю около 200 его бывших пациентов получили праздничное поздравление, в котором говорилось, что клиника приняла решение отказаться от всех задолженностей со стороны пациентов.

Врач рассказал, что за время работы видел много пациентов, у которых уже ничего не было или которые обанкротились, пытаясь оплатить свое лечение. Атик также добавил, что его клиника ввела в практику никогда не отказывать людям из-за отсутствия страховки или средств.

Онколог надеется, что пациенты, которым он списал долги, смогут вступить в 2021 год немного легче.