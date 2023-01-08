В США за четыре дня полиция нашла умершими 13 человек из двух семей

Правоохранители рассказали, что их сотрудники нашли пять тел в доме, откуда рано утром были слышны крики о помощи от двух человек.

После прибытия на место и "силового проникновения" в помещение умершими обнаружили двух взрослых и трех несовершеннолетних.

Телекомпания отмечает, что мотива или способа смерти пока не выяснили, но полиция склоняется к тому, что речь идет о самоубийстве.

CNN подчеркивает, что 4 января в городе Энох-сити (штат Юта) нашли мертвыми семью из восьми человек.

Следствие предварительно установило, что глава семейства, 42-летний мужчина, убил 40-летнюю жену, 78-летнюю тещу, трех дочек в возрасте семи, 12 и 17 лет, а также сыновей в возрасте четырех и семи лет, после чего совершил суицид.

Тела нашли после того, как родственники жертв попросили полицию проверить дом.

Расследование инцидентов продолжается.