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В США задержали шестилетнего мальчика, который стрелял в свою школьную учительницу

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Пострадавшая женщина жива, но в критическом состоянии
Пострадавшая женщина жива, но в критическом состоянии
Фото: wtkr.com

В американском штате Вирджиния задержан шестилетний мальчик, который выстрелил в учителя в школьном классе. Об этом 7 января сообщает CNN.

По словам начальника полиции города Ньюпорт-Ньюс Стива Дрю, ребенок арестован и находится под охраной. В полиции уточнили, что выстрел "не был случайным". Пострадавшая преподаватель – женщина около 30 лет. По предварительной информации, у них с мальчиком произошла ссора, после чего он открыл огонь.

"Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы хотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие", – сказал Дрю журналистам.

После происшествия учитель находилась в критическом состоянии, позже CNN получил информации о некотором улучшении ее состояния.

Начальная школа Richneck, где произошел инцидент, с начала недели будет закрыта. Администрация государственных школ Ньюпорт-Ньюса заявила телеканалу, что постоянно проводит работу по профилактике доступа оружия среди учеников.

Теги: США, стрельба, арест, Вирджиния, ребенок, школа
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