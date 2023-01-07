В США задержали шестилетнего мальчика, который стрелял в свою школьную учительницу

По словам начальника полиции города Ньюпорт-Ньюс Стива Дрю, ребенок арестован и находится под охраной. В полиции уточнили, что выстрел "не был случайным". Пострадавшая преподаватель – женщина около 30 лет. По предварительной информации, у них с мальчиком произошла ссора, после чего он открыл огонь.

"Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы хотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие", – сказал Дрю журналистам.

После происшествия учитель находилась в критическом состоянии, позже CNN получил информации о некотором улучшении ее состояния.

Начальная школа Richneck, где произошел инцидент, с начала недели будет закрыта. Администрация государственных школ Ньюпорт-Ньюса заявила телеканалу, что постоянно проводит работу по профилактике доступа оружия среди учеников.