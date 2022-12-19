В Канаде 73-летний мужчина открыл стрельбу, в результате погибли шесть человек

Стрельба произошла в местном кондоминиуме ночью, огонь открыл вооруженный мужчина.

Когда по вызову прибыли полицейские, они обнаружили тела пяти погибших.

Шестой жертвой, по версии стражей порядка, стал сам стрелявший, он скончался "после взаимодействия с офицерами" на месте происшествия.

Инспектор региональной полиции Лаура Николь рассказала, что на месте стрельбы нашли одного раненого в тяжелом состоянии, но ожидается, что он выживет.

Она также объяснила, что расследование стрельбы находится на ранней стадии, и полицейские еще находятся на месте происшествия. Не исключено, что могут обнаружить другие жертвы.

Отдел спецрасследований провинции Онтарио сообщил, что убитый стрелок – 73-летний мужчина, отмечает CBC.

Мотив стрелявшего пока неизвестен, отметили в полиции.