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В Канаде 73-летний мужчина открыл стрельбу, в результате погибли шесть человек

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Стрелка нейтрализовала полиция
Стрелка нейтрализовала полиция
Скриншот видео: toronto.ctvnews.ca

18 декабря в пригороде канадского города Торонто Воге произошла стрельба в многоквартирном доме, в результате чего погибли шесть человек. Об этом 19 декабря сообщает CTV News со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в местном кондоминиуме ночью, огонь открыл вооруженный мужчина.

Когда по вызову прибыли полицейские, они обнаружили тела пяти погибших.

Шестой жертвой, по версии стражей порядка, стал сам стрелявший, он скончался "после взаимодействия с офицерами" на месте происшествия.

Инспектор региональной полиции Лаура Николь рассказала, что на месте стрельбы нашли одного раненого в тяжелом состоянии, но ожидается, что он выживет.

Она также объяснила, что расследование стрельбы находится на ранней стадии, и полицейские еще находятся на месте происшествия. Не исключено, что могут обнаружить другие жертвы.

Отдел спецрасследований провинции Онтарио сообщил, что убитый стрелок – 73-летний мужчина, отмечает CBC.

Мотив стрелявшего пока неизвестен, отметили в полиции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Канада, стрельба, полиция, жертвы, расследование, Онтарио, погибшие
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