В Канаде 73-летний мужчина открыл стрельбу, в результате погибли шесть человек

Стрельба произошла в местном кондоминиуме ночью, огонь открыл вооруженный мужчина.
Когда по вызову прибыли полицейские, они обнаружили тела пяти погибших.
Шестой жертвой, по версии стражей порядка, стал сам стрелявший, он скончался "после взаимодействия с офицерами" на месте происшествия.
Инспектор региональной полиции Лаура Николь рассказала, что на месте стрельбы нашли одного раненого в тяжелом состоянии, но ожидается, что он выживет.
Она также объяснила, что расследование стрельбы находится на ранней стадии, и полицейские еще находятся на месте происшествия. Не исключено, что могут обнаружить другие жертвы.
Отдел спецрасследований провинции Онтарио сообщил, что убитый стрелок – 73-летний мужчина, отмечает CBC.
Мотив стрелявшего пока неизвестен, отметили в полиции.