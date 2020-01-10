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В США заявили об опасном маневре российского корабля возле американского эсминца. Видео

9 января на севере Аравийского моря российский корабль опасно маневрировал возле американского эсминца USS Farragut. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале TIME. Корабль прошел от кормы эсминца в нескольких десятках метров. 5-й флот США, контролирующий район Ближнего Востока, заявил в Facebook, что корабль ВМФ России "агрессивно подошел" и этот маневр имел риск столкновения. Американские военные отметили, что российский корабль отошел, когда был подан международный морской сигнал об опасности столкновения.

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Российский корабль сманеврировал возле кормы эсминца США
Российский корабль сманеврировал возле кормы эсминца США
Скриншот: TIME / YouTube
видео

Видео: TIME / YouTube
Теги: Россия, США, Пентагон, флот, корабль, российский корабль, корабли, ВМФ
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