В Стамбуле в набережную врезался контейнеровоз, идущий из Одессы

Из-за столкновения контейнеровоза Songa Iridium с набережной Босфора движение через пролив временно останавливали.

27 декабря в Стамбуле в набережную Босфорского пролива врезался контейнеровоз Songa Iridium. Об этом сообщает CNN.

Грузовое судно под флагом Либерии ударилось о береговую линию пролива в районе османской крепости на европейском берегу Босфора. Из-за этого движение через пролив временно было остановлено.

В заявлении губернатора Стамбула говорится, что за 13 минут до столкновения судно Songa Iridium сообщило о механической неисправности. О пострадавших и вреде для моря – не сообщается.

На борту контейнеровоза находилось 20 человек.

Судно было отбуксировано.

По данным сервиса слежения VesselFinder, 24 декабря судно Songa Iridium находилось в Одессе.