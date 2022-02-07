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В столице Канады ввели чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков

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Мэр города заявил, что ситуация в столице "полностью вышла из-под контроля"
Мэр города заявил, что ситуация в столице "полностью вышла из-под контроля"
Фото: EPA

Власти канадской столицы Оттавы 6 февраля объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Сообщение опубликовано на странице мэрии города.

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней правительства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что режим ЧП поможет службам экстренного реагирования Оттавы ускорить закупки, быстрее получать необходимые материалы и оборудование.

О ситуации в городе пишут местные телеканалы CBC и CTV. Сообщается, что к 5 февраля число протестующих достигло 5 тыс. человек, которые вывели в центр города около 1 тыс. прицепов и личных автомобилей. 

Мэр Джим Уотсон назвал ситуацию в столице страны "самой серьезной чрезвычайной ситуацией, с которой когда-либо сталкивался наш город". Перед объявлением ЧП он также заявлял, что "ситуация полностью вышла из-под контроля".

Парламентский холм в Оттаве 29 января. Фото: EPA
Парламентский холм в Оттаве 29 января. Фото: EPA

Во второй половине дня 6 февраля полиция Оттавы объявила, что усилит контроль над протестующими в центре города и что любой, кто принесет протестующим "материальную помощь", такую как топливо, может быть арестован. Полиция также вывезла топливо с парковки бейсбольного стадиона, которая служила плацдармом для протестующих в центре города.

Вечером 6 февраля полиция города сообщила, что только в течение дня были арестованы семь человек и выписано более 100 штрафов. Ведется 60 уголовных расследований, в основном по фактам причинения вреда, кражи, преступлений на почве ненависти и порчи имущества.

Контекст:

Массовые протесты дальнобойщиков в Канаде начались в конце января. Водители заняли грузовиками центр Оттавы. Демонстрации, начавшиеся как протест против специфических ограничений для профессии –  в частности, требований невакцинированным дальнобойщикам находиться на карантине при въезде в страну – переросли в борьбу с противоэпидемическими мерами властей в целом.

Теги: автомобили, Канада, протесты, полиция, чрезвычайное положение, карантин, Оттава, демонстрация, ограничения, дальнобойщики, демонстрации, грузовик, акции протеста, коронавирус, мэр
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