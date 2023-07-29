В Таиланде на складе пиротехники произошли взрывы, погибли по меньшей мере 10 человек

По одной из версий, инцидент произошел вследствие ремонтных работ на складе Скриншот: TCC / YouTube

В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек, еще 115 получили ранения, отмечает телеканал.

Очевидцы рассказали, что в момент первого взрыва внутри помещения со складом люди оказались "в ловушке". Вспыхнул пожар, но потушить его было сложно из-за продолжающихся взрывов пиротехники.

Associated Press пишет со ссылкой на департамент по связям с общественностью провинции Наратхиват, что погибло не менее 10 человек и 118 получили ранения. Чиновники говорят, что под обломками могут быть еще люди.

Взрывы нанесли ущерб в радиусе около 500 метров, пострадало около 100 жилых домов.

По версии, озвученной Thai PBS губернатором провинции Сананом Понгаксорном, взрывы, вероятно, были вызваны строительными работами на складе, во время которых от искры сварочного аппарата загорелись хранящиеся рядом фейерверки.