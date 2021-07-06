В Токио установили билборд с огромным мяукающим 3D-котом

Сообщается, что цифровой рекламный щит занимает более трех этажей. Он оснащен изогнутым светодиодным экраном, который может отображать изображения 4K. При помощи такого экрана создается 3D-эффект.
Официальный дебют кота состоится в понедельник, 12 июля. Он будет "просыпаться" при включении экрана в 7.00 каждое утро и "ложиться спать" вечером.
Издание добавляет, что кот будет периодически появляться во время рекламы в течение дня и мяукать рядом с пешеходами.
* 15 * pic.twitter.com/8OsmcyyVOo— * (@cross_s_vision) July 5, 2021