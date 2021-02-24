"Крым – это Украина". В Киеве перед зданием посольства России появился новый билборд

На билборде изображена символика департамента контрразведки Службы безопасности Украины и надпись "Крым – это Украина".

Перед зданием посольства Российской Федерации в Киеве появился новый билборд, указывающий на территориальную принадлежность аннексированного Россией Крыма. Фотографию билборда опубликовала Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале 24 февраля.

На синем фоне билборда изображена символика департамента контрразведки СБУ и надпись "Крым – это Украина". В эмблеме департамента содержится надпись на латинском языке "Аquila non captat muscas". В переводе она звучит как "Орел не ловит мух".

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина", – подписала фото спецслужба.