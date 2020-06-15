Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Турции есть погибший и раненые вследствие землетрясения

По данным властей турецкой провинции Бингель, где 14 июня произошло землетрясение, умер один из пострадавших, которых вытащили из-под обломков наблюдательных вышек полиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным AFAD, было 33 афтершока
По данным AFAD, было 33 афтершока
Фото: T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD / Facebook

В Турции есть погибший вследствие землетрясения, произошедшего на востоке страны 14 июня. Об этом со ссылкой на власти информирует государственное агентство "Анадолу".

"В результате землетрясения один человек погиб и 18 получили ранения. Как сообщил губернатор провинции Бингель Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности. Экинджи добавил, что из-под обломков строения были извлечены семь человек. Позже в администрации сообщили, что один из них погиб", – говорится в сообщении.

По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), помимо основного землетрясения было зафиксировано еще 33 подземных толчка-афтершока.

В ряде населенных пунктов были повреждены дома.

Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в провинции Бингель 14 июня.

Теги: Турция, землетрясение, полиция, раненые, пострадавшие, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
84-летний Джигарханян выписался из больницы
84-летний Джигарханян выписался из больницы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS