В Турции есть погибший и раненые вследствие землетрясения

По данным властей турецкой провинции Бингель, где 14 июня произошло землетрясение, умер один из пострадавших, которых вытащили из-под обломков наблюдательных вышек полиции.

В Турции есть погибший вследствие землетрясения, произошедшего на востоке страны 14 июня. Об этом со ссылкой на власти информирует государственное агентство "Анадолу".

"В результате землетрясения один человек погиб и 18 получили ранения. Как сообщил губернатор провинции Бингель Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности. Экинджи добавил, что из-под обломков строения были извлечены семь человек. Позже в администрации сообщили, что один из них погиб", – говорится в сообщении.

По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), помимо основного землетрясения было зафиксировано еще 33 подземных толчка-афтершока.

В ряде населенных пунктов были повреждены дома.

Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в провинции Бингель 14 июня.