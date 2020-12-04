В Турции назвали причину задержания журналистов российского НТВ

Журналисты программы российского телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны 3 декабря в Турции после того, как без разрешения вели съемку вблизи здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве боевых беспилотных летательных аппаратов компания Baykar Savunma. Об этом сообщили власти провинции Стамбул.

Турецкие правоохранители на трое суток задержали журналистов программы российского телеканала НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул.

Власти пояснили, что двое граждан России были задержаны потому, что без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов, где фото- и видеосъемка запрещены.

Официальное расследование происшествия продолжается, говорится в заявлении.

По данным ТАСС, журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания Baykar Savunma, из-за отсутствия аккредитации.

Петрушко и Малышкин были задержаны 3 декабря.