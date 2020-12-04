В Турции задержали журналистов российского телеканала НТВ

Что стало причиной задержания турецкой полицией журналистов российского телеканала НТВ, пока не сообщается.

Полиция в Турции задержала журналистов российского телеканала НТВ, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ на своей странице в Facebook.

"3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы НТВ "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин. В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12.22, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то ведут", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями.