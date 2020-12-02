Российский телеканал НТВ опубликовал пародию на Обаму. Газета The Times выдвинула обвинения в расизме

В британской газете The Times назвали расистской пародию на бывшего президента США Барака Обаму, которая вышла в программе НТВ "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном.

Пародия на Обаму вышла в программе НТВ "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном Скриншот: Лена Миро / Telegram

Британская газета The Times 30 ноября обвинила российский телеканал НТВ в расизме, призвав Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией "Газпром", которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира – Лиги чемпионов УЕФА.

В газете сообщили, что в программе НТВ "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном появилась "расистская" пародия на бывшего президента США Барака Обаму.

Кеосаян заявил, что Обама – это "темная страница американской истории". Актриса в образе Обамы, лицо которой было измазано темной краской, пела песню "Я шоколадный заяц".

Кеосаян, якобы беседуя с бывшим лидером США, заявил, что в России "нет расизма, максимум могут принять за цыгана".

Запись программы в своем Telegram-канале опубликовала российский блогер Лена Миро.

"Государственный телеканал. Россия. 2020 год. Снято на наши с вами деньги. Позор, стыдобища", – прокомментировала она.

В The Times заявили, что трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом.

Художественный руководитель программа Кеосаяна – жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. По данным газеты The Times, за один эфир супруги получают около 5 млн руб. (более 1,8 млн грн).