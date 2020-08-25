Российские телеканалы получали материалы о Навальном от ФСБ – экс-журналист НТВ и РЕН ТВ

Российский телеканал РЕН ТВ в 2017 году снял фильм об оппозиционере Алексее Навальном, в котором авторы использовали кадры со скрытых камер. По словам бывшего сотрудника этого канала Дмитрия Белоусова, эти съемки журналисты получали от Федеральной службы безопасности.

Белоусов отметил, что фильм о Навальном (на фото) делался с посылом, что он – агент Кремля Фото: EPA

Российские телеканалы НТВ и РЕН ТВ получали записи скрытых камер и различный компромат на оппозиционеров, в том числе и Алексея Навального, от Федеральной службы безопасности. Об этом изданию "Проект" сообщил бывший журналист "Первого канала", НТВ и РЕНТ ТВ Дмитрий Белоусов.

В частности, в 2016 году НТВ выпустил фильм "Касьянов день" о российском оппозиционном политике Михаиле Касьянове. В фильме были кадры скрытой съемки из неизвестной спальни, где Касьянов встречался с коллегой по партии Натальей Пелевиной. Кроме того, у журналистов оказалась прослушка их разговоров – на ней Касьянов рассуждал о том, как "сконструировать фронт против Навального". Фильм появился как раз тогда, когда Навальный и Касьянов вели переговоры о том, чтобы их партии шли на выборы в Госдуму единым оппозиционным фронтом, но никак не могли сформировать предвыборный список. В итоге оппозиционеры так и не сформировали коалицию, отмечает "Проект".

Белоусов вспоминает, что руководитель программы "ЧП. Расследование", которая и занималась съемками подобных фильмов, Алексей Малков в частных разговорах с коллегами никогда не скрывал, что именно в Кремле получал задание снимать эти ленты, а все видеосъемки проводили не журналисты.

"Он говорил открыто, что встречается с кем-то в администрации президента [России], что материалы, особенно, если это какие-то документы, банковские выписки, прослушки, кадры с камер скрытого наблюдения, передаются сотрудниками ФСБ, с которыми он встречается очень регулярно", – рассказывает Белоусов.

В 2017 году Малков перешел на РЕН ТВ, забрав с собой некоторых журналистов, в том числе и Белоусова, и снял там новый цикл фильмов "Либералы черным налом". Один из фильмов цикла рассказывал именно о Навальном. "Проект" отмечает, что в ленте были показаны тайные съемки из всех последних поездок оппозиционера, включая места отдыха.

Кроме того, в фильме о Навальном были кадры, на которых тогдашний глава Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и депутат Госдумы РФ Валерий Зубов встречаются в одном из московских кафе. У авторов были съемки сразу с нескольких точек, и они разглядели, как Зубов передал Рубанову пакет. В этот момент диктор в фильме заявил, что это "деньги от олигархов для Навального".

"Проект" отмечает, что главными тезисами фильма о Навальном было то, что у него якобы много денег, которые он получает на Западе, что он и его окружение учились в США на деньги Госдепа, а власть они хотят захватить, чтобы повторить в России украинский сценарий. Кроме того, в фильмах озвучивалась идея о том, что Навальный – агент Кремля, отмечают журналисты. Такой вывод был сделан из того, что когда Навального облили зеленкой, он получил ожог сетчатки глаза и ему нужна была операция за границей. Однако выехать оппозиционер не мог из-за непогашенной судимости. Авторы фильма сообщили, что Навальный обратился в администрацию президента, где ему посодействовали в получении загранпаспорта.

"Про Навального именно так фильм и делался – о том, что он – агент [Кремля], сотрудник власти", – говорит Белоусов.

Более того, диктор в фильме заявлял, что у журналистов есть то самое письмо, которое Навальный якобы направил в администрацию президента РФ с просьбой помочь в получении загранпаспорта. Однако Белоусов вспоминает, что никакого письма у сотрудников редакции не было.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

К ингибиторам холинэстеразы принадлежат самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман и "Новичок".