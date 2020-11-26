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В Турции несколько человек осудили на 79 пожизненных из-за попытки госпереворота

Трое человек, обвиняемые в попытке государственного переворота в Турции, получили по 79 пожизненных сроков тюрьмы. Также к пожизненным срокам приговорили нескольких пилотов ВВС Турции, которые участвовали в нанесении ударов по зданиям турецких госструктур.

Попытка военного переворота в Турции произошла 15 июля 2016 года
Попытка военного переворота в Турции произошла 15 июля 2016 года
Фото: EPA

Четвертый суд по особо тяжким делам города Анкара 26 ноября огласил судебный приговор группе мужчин, пытавшихся совершить госпереворот 15 июля 2016 года, сообщает Анадолу.

В частности, 79 пожизненных сроков получили: бывший полковник Вейсел Кавак, занимавший должность секретаря командования ВВС страны и бывший майор 143-й эскадрильи ВВС Турции Али Карабулут.

Такой же срок получил бывший пилот ВВС Хусейн Тюрк, который в день попытки переворота принимал участие в нанесении авиаударов по зданиям парламента, управления спутниковой связи TÜRKSAT и Управления спецназа министерства внутренних дел Турции.

Еще три пилота, которые участвовали в ударах по отделению полиции и отделению безопасности Анкары, получили по три пожизненных срока.

К пожизненному приговорили и бывшего генерала Тимурджан Эрмиш, который в день попытки переворота организовал незаконное задержание командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди.

Кроме того, двоих пилотов ВВС Турции, участвовавших в нанесении авиаударов по Управлению безопасности в сфере авиации, приговорили к восьми пожизненным срокам в тюрьме строгого режима.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, в результате которой были убиты 249 человек, пострадали 2193 человека. Мятеж был подавлен в течение нескольких часов.

Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Эрдоган рассказывал, что о попытке военного переворота в стране узнал от зятя. В ночь на 16 июля 2016 года в эфире телеканала CNN Turk он призвал своих сторонников выходить на улицы, затем переехал из курортного города Мармарис в Даламан, откуда на своем самолете отправился в Стамбул. В СМИ сообщали, что заговорщики хотели сбить президентский самолет, но им это не удалось.

Теги: Турция, государственный переворот, Фетхуллах Гюлен
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