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В Турции представили прототипы первых турецких автомобилей

В рамках проекта "Турецкий автомобиль" были созданы электрокроссовер и электромобиль седан. Они соответствуют стандартам рейтинговой системы Европейской программы оценки новых автомобилей.

Турецкий электрокроссовер TOGG
Турецкий электрокроссовер TOGG
Фото: ЕРА

В Турции 27 декабря представили прототипы первых турецких автомобилей. Их разработали в рамках проекта "Турецкие автомобили" (TOGG). Об этом сообщило агентство "Анадолу".

Представленными автомобилями оказались электрокроссовер сегмента SUV C и электромобиль седан. У них два разных варианта мощности: 200 л. с. и 400 л. с.

Автомобили способны разгоняться до 100 км/ч за 7,6 и 4,8 секунды в зависимости от типа двигателя. Запас хода моделей представлен в вариантах 300 и 500 км.

Электрокары будут иметь подключение к интернету и автоматически обновляться.

Литий-ионный аккумулятор был полностью разработан TOGG и способен заряжаться до 80% менее чем за 30 минут.

Созданные авто соответствуют стандартам пятизвездочной рейтинговой системы Европейской программы оценки новых автомобилей.

Электрокар оснастят голографическим ассистентом с трехмерным дисплеем и технологией дополненной реальности. Это впервые в мире, когда данную технологию будут использовать в автомобиле.

Строительство завода, который будет обеспечивать серийное производство, завершится в 2021 году, а первый автомобиль планируют выпустить в 2022-м.

 Ежегодно завод должен будет выпускать 175 тыс. автомобилей. В проект инвестировали 22 млрд турецких лир ($3,7 млрд). Через два-три года автомобили планируют выпустить на мировой рынок.

Теги: Турция, автомобили, строительство, технологии, Европа, электромобиль, автомобиль
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