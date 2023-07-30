В Турции в ДТП с автобусом, перевозившим туристов из Казахстана, погибла украинка

По данным агентства, на светофоре на автотрассе автобус врезался в грузовик.
В результате ДТП погибли водитель автобуса и гид, которым была гражданка Украины.
Пострадали еще 12 туристов, шесть из них получили серьезные травмы, отмечает "Анадолу".
Водителя грузовика отправили на допрос, пишет агентство.
О причинах аварии информации нет, турецкие правоохранители изучают ситуацию.
"Суспільному" в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель гида-украинки, а также сообщили, что погибший водитель автобуса был гражданином Турции.