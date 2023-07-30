В Турции в ДТП с автобусом, перевозившим туристов из Казахстана, погибла украинка

Причины аварии еще не озвучены Фото: pixabay.com (архив)

По данным агентства, на светофоре на автотрассе автобус врезался в грузовик.

В результате ДТП погибли водитель автобуса и гид, которым была гражданка Украины.

Пострадали еще 12 туристов, шесть из них получили серьезные травмы, отмечает "Анадолу".

Водителя грузовика отправили на допрос, пишет агентство.

О причинах аварии информации нет, турецкие правоохранители изучают ситуацию.

"Суспільному" в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель гида-украинки, а также сообщили, что погибший водитель автобуса был гражданином Турции.