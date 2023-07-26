Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Водитель арестован на два месяца

Суд отказал подозреваемому в праве выйти под залог.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины [нарушение правил движения, повлекшее тяжкие последствия]. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Накануне вечером прокуратура сообщила фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет заключения.

Контекст:

В ночь на 25 июля во время комендантского часа на блокпосту в Святошинском районе Киева автомобиль сбил двух военнослужащих, один из пострадавших погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных авто, в одном из которых был военнослужащий, сотрудник территориального центра комплектования.

Водителя 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" не обнаружил в его крови алкоголя.