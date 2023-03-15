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В Турции жертвами селевых потоков стали уже 14 человек, есть пропавшие без вести

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Из берегов вышли ручьи
Из берегов вышли ручьи
Скриншот: Kanal13 / YouTube

В Турции в районах, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней, произошло новое смертельное стихийное бедствие – сильные дожди, вызвавшие селевые потоки. Об этом сообщает 15 марта государственное агентство Anadolu.

Сильные дожди начались 14 марта, а утром 15 марта в четырех провинциях Турции осадки увеличились.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате наводнения в Шанлыурфе погибло 12 человек, а в Адыямане – два.

Из берегов вышли пять ручьев, селевый поток нанес значительный ущерб местным хозяйствам. В частности, произошло два обвала дорог.

Спасатели продолжают поиски пятерых пропавших.

Поисково-спасательная операция проходит на участке длиной около 25 км в провинции Адыяман, отметил Сойлу.

Агентство показало видео, как из потока вытаскивают мужчину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, смерть, наводнение, дожди, осадки, жертвы, ущерб, дороги, Сулейман Сойлу, пропавшие без вести, стихия
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