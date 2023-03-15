В Турции жертвами селевых потоков стали уже 14 человек, есть пропавшие без вести

Сильные дожди начались 14 марта, а утром 15 марта в четырех провинциях Турции осадки увеличились.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате наводнения в Шанлыурфе погибло 12 человек, а в Адыямане – два.

Из берегов вышли пять ручьев, селевый поток нанес значительный ущерб местным хозяйствам. В частности, произошло два обвала дорог.

Спасатели продолжают поиски пятерых пропавших.

Поисково-спасательная операция проходит на участке длиной около 25 км в провинции Адыяман, отметил Сойлу.

Агентство показало видео, как из потока вытаскивают мужчину.