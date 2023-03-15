В Турции жертвами селевых потоков стали уже 14 человек, есть пропавшие без вести

Сильные дожди начались 14 марта, а утром 15 марта в четырех провинциях Турции осадки увеличились.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате наводнения в Шанлыурфе погибло 12 человек, а в Адыямане – два.
Из берегов вышли пять ручьев, селевый поток нанес значительный ущерб местным хозяйствам. В частности, произошло два обвала дорог.
Спасатели продолжают поиски пятерых пропавших.
Поисково-спасательная операция проходит на участке длиной около 25 км в провинции Адыяман, отметил Сойлу.
Агентство показало видео, как из потока вытаскивают мужчину.
* anl * urfa'da sa * anak nedeniyle su basan Abide Köprülü Kav * a * 'nda mahsur kalan 1 ki * i, çevredeki vatanda * lar * n yard * m * yla kurtar * ld * https://t.co/3yKLJEiK1p pic.twitter.com/RKi0xySm3U— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 15, 2023