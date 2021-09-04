В Турции столкнулись поезд и микроавтобус, погибло шесть человек

Товарный поезд двигался из Эдирне в Черкезкей Фото: ЕРА

Пострадавших доставили на машинах скорой помощи в больницы Чорлу и Черкезкей. Движение поездов остановили на продолжительное время.

Попавший в ДТП микроавтобус перевозил рабочих. Товарный поезд №13001 двигался из Эдирне в Черкезкей, уточнило агентство Demirören.

Ехавшие в автобусе работали на текстильной фабрике, они возвращались домой после ночной смены. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как другие машины ждали, пока поезд пройдет, а маршрутка пыталась проехать, сообщило агентство.

Во время происшествия железнодорожный переезд был закрыт шлагбаумом, горел соответствующий сигнал светофора, заявила Турецкая государственная железная дорога (TCDD).

На место аварии направили машины скорой помощи, полицию и пожарных, добавило издание Hürriyet. Тела погибших доставили в морг государственной больницы Чорлу.