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В тюрьме в Боливии пыталась покончить с собой бывшая и.о. президента – адвокат

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Аньес задержали в марте
Аньес задержали в марте
Фото: ЕРА

Бывшая и. о. президента Боливии Жанин Аньес пыталась покончить с собой, находясь за решеткой. Об этом 21 августа сообщило со ссылкой на адвоката Аньес Норку Куэляр местное издание Página Siete.

Адвокат бывшего и.о. президента рассказала, что причинить себе вред Аньес пыталась в качестве "крика о помощи", добиваясь, чтобы ее освободили и она могла себя защищать.

Куэляр также "со слезами на глазах" просила о переводе Аньес под домашний арест.

Комментируя инцидент с бывшей и.о. президента, министр внутренних дел Боливии Эдуардо Кастильо подтвердил факт членовредительства и назвал "небольшими царапинами" раны, которые нанесла себе Аньес утром 21 августа. Он объяснил, что раны на одной руке, они не опасны для здоровья.

Кастильо подтвердил факт членовредительства.

Аньес находится под арестом в женской тюрьме, отмечает Página Siete.

Контекст:

О задержании Аньес Кастильо уведомил 13 марта. После этого бывшая и.о. президента заявила о политических преследованиях.

И.о. президента Боливии Аньес была с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года, до этого была председателем Сената страны.

Аньес подозревают в участии в политическом перевороте.

Теги: тюрьма, арест, самоубийство, Боливия, задержание, президент, домашний арест, суицид, Жанин Аньес
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