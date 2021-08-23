В тюрьме в Боливии пыталась покончить с собой бывшая и.о. президента – адвокат

Адвокат бывшего и.о. президента рассказала, что причинить себе вред Аньес пыталась в качестве "крика о помощи", добиваясь, чтобы ее освободили и она могла себя защищать.

Куэляр также "со слезами на глазах" просила о переводе Аньес под домашний арест.

Комментируя инцидент с бывшей и.о. президента, министр внутренних дел Боливии Эдуардо Кастильо подтвердил факт членовредительства и назвал "небольшими царапинами" раны, которые нанесла себе Аньес утром 21 августа. Он объяснил, что раны на одной руке, они не опасны для здоровья.

Кастильо подтвердил факт членовредительства.

Аньес находится под арестом в женской тюрьме, отмечает Página Siete.