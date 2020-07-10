Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

И.о. президента Боливии Жанин Аньес стала третьим главой государства в Латинской Америке, который заразился коронавирусом.

Аньес заявила, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять обязанности президента Фото: EPA

И.о. президента Боливии Жанин Аньес сообщила 10 июля в Twitter, что заразилась коронавирусом.

Аньес проинформировала, что сдала положительный результат на коронавирус и намерена 14 дней провести в изоляции, а затем сдать еще один тест.

Политик отметила, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять обязанности.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Таким образом, Аньес стала третьим главой государства в Латинской Америке, который заразился коронавирусом: до этого положительный тест сдали президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и президент Бразилии Жаир Болсонару.

Местное издание El Deber отметило, что до Аньес в Боливии коронавирусом заразилось четыре министра, в том числе министр здравоохранения Эйди Рока, и десятки заместителей министров.

По данным минздрава страны, коронавирус подтвержден у 44 113 жителей Боливии, из них 1638 умерли, а 13 354 вылечились (население страны – около 11,4 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце мая ВОЗ заявила, что Южная Америка стала новым эпицентром вспышки коронавируса.