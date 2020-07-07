Прокуратура Боливии официально обвинила экс-президента Моралеса в терроризме. Он назвал это преследованием

Прокуратура Боливии считает, что экс-президент страны Эво Моралес в ходе массовых антиправительственных протестов в ноябре 2019 года договаривался с производителем коки о блокаде дорог и продовольственной блокаде городов. Политик с конца 2019 года живет в Аргентине, которая предоставила ему убежище.

Прокуратура Боливии предъявила бывшему президенту страны Эво Моралесу обвинение в терроризме, сообщила пресс-служба ведомства 6 июля.

Согласно материалам дела, в ноябре 2019 года, когда в Боливии продолжались антиправительственные протесты, Моралес по телефону поручал производителю коки Фаустино Юкре "совершать незаконные действия", в частности, согласовывал с ним блокаду дорог и продовольственную блокаду городов.

В прокуратуре сообщили, что есть несколько аудиозаписей разговоров, которые якобы вели Моралес с Юкрой. Экспертиза подтвердила, что голос на аудиозаписях "с высокой вероятностью" принадлежит бывшему президенту.

Ведомство запросило задержание политика.

Переходное правительство Боливии впервые обвинило Моралеса в терроризме в ноябре 2019 года. Издание El Tribuno отметило, что предъявление политику обвинения – фактически первый значимый шаг в деле против него за прошедшие более чем полгода.

Моралес назвал выдвинутые против него обвинения "преследованием со стороны де-факто правительства".

"Демократия и верховенство права в скором времени вернутся в Боливию", – написал он в Twitter.

De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a #Bolivia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 6, 2020

Моралес был президентом Боливии в 2006–2019 годах. Он является первым представителем коренного населения Америки, руководившим страной.

На президентских выборах, которые состоялись в октябре 2019 года, по данным Высшего избирательного суда Боливии, он тоже побеждал. Его основной соперник – экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса, после чего в стране начались массовые манифестации. Во время протестов погибло более 20 человек, около 700 пострадали.

В ноябре Моралес вынужденно покинул свой пост, назвав произошедшее в стране госпереворотом. Он вначале перебрался в Мексику, а в декабре 2019 года получил политическое убежище в Аргентине.