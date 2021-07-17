В Вашингтоне в результате стрельбы погиб ребенок, ранены пять человек

Инцидент произошел в юго-западной части города.

Исполнительный помощник начальника столичного управления полиции Ашан Бенедикт рассказал, что полицейские услышали выстрелы и прибыли на место происшествия, где "группа людей" направила их к тем, в кого стреляли.

Ребенок был еще жив, но в больнице, куда его доставили, он скончался.

Также "неопасные для жизни" ранения получили трое мужчин и две женщины.

По данным CNN, полиция пока не задержала подозреваемых, правоохранители попросили очевидцев помочь в расследовании.