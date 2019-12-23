В Великобритании 6-летняя девочка обнаружила на открытке тайное послание из китайской тюрьмы

В рождественской открытке неизвестные заключенные-иностранцы сообщали, что их вынуждают работать против их воли, и просили обратиться в правозащитные организации.

В Великобритании 6-летняя школьница Флоренс Уиддикомб обнаружила на рождественской открытке тайное послание из китайской тюрьмы Цинпу в Шанхае. Об этом 22 декабря сообщила газета Sunday Times.

В послании неизвестные заключенные-иностранцы заявили, что их вынуждают работать против их воли, и попросили обратиться в правозащитные организации.

Британская сеть супермаркетов Tesco, которая закупала открытки у завода в Китае, решила прекратить сотрудничество с фабрикой. По словам представителя Tesco, если подозрения об использовании рабского труда заключенных подтвердятся, предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка производителей, с которыми сотрудничает торговая сеть.

В Tesco добавили, что указанный завод проходил аудиторскую проверку в ноябре, но никаких признаков эксплуатации заключенных обнаружено не было.

На открытке также была просьба связаться с Питером Хамфри – это журналист, который по сфабрикованному обвинению отбывал срок в Цинпу.

Родители школьницы обратились к Хамфри, после чего он связался с двумя бывшими заключенными тюрьмы, которые подтвердили факт принудительного труда. В связи с этим журналист написал статью в Sunday Times.