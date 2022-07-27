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В Великобритании забастовка железнодорожников. Ходит только каждый пятый поезд

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Поезда начнут ходить в штатном режиме с утра 28 июля
Поезда начнут ходить в штатном режиме с утра 28 июля
Фото: EPA

40 тыс. членов профсоюза железнодорожников Великобритании устроили забастовки против работодателей из-за провала переговоров о заработной плате и условиях труда. Об этом 27 июля сообщил британский телеканал Sky News.

Железнодорожники предупредили, что в течение дня ходить будут только 20% поездов, а в некоторых регионах страны поездов вообще не будет. Движение поездов по графику будет возобновлено 28 июля утром. 

Протестующие заявляют, что предложенное компаниями повышение зарплат "ниже показателей текущей инфляции". Генеральный секретарь союза железнодорожных, морских и транспортных работников Мик Линч отметил, что сейчас работники отрасли "полны решимости добиться достойного повышения заработной платы и хороших условий труда, как никогда ранее".

В свою очередь исполнительный директор одной из ЖД-компаний, Network Rail, считает повышение заработной платы работникам железной дороги на 4% "действительно хорошей сделкой для сотрудников". Кроме того, он заявил, что лучше приложить усилия для решений, которые пойдут "на благо всего народа Британии". В то же время министр транспорта Великобритании Грант Шаппс обвинил железнодорожников в саботаже улучшения условий для пассажиров. 

Контекст:

Переговоры между профсоюзом железнодорожников и ЖД-компаниями ведутся не первый месяц. Работники не согласны с планами управляющих компаний заморозить повышение зарплат и сократить часть сотрудников, увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов, сократить проверки безопасности и закрыть все кассы по продаже билетов, сообщало агентство EurAsia Daily

Теги: транспорт, Великобритания, забастовка, профсоюзы, поезд, пассажиры
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