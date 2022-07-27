В Великобритании забастовка железнодорожников. Ходит только каждый пятый поезд

Железнодорожники предупредили, что в течение дня ходить будут только 20% поездов, а в некоторых регионах страны поездов вообще не будет. Движение поездов по графику будет возобновлено 28 июля утром.

Протестующие заявляют, что предложенное компаниями повышение зарплат "ниже показателей текущей инфляции". Генеральный секретарь союза железнодорожных, морских и транспортных работников Мик Линч отметил, что сейчас работники отрасли "полны решимости добиться достойного повышения заработной платы и хороших условий труда, как никогда ранее".

В свою очередь исполнительный директор одной из ЖД-компаний, Network Rail, считает повышение заработной платы работникам железной дороги на 4% "действительно хорошей сделкой для сотрудников". Кроме того, он заявил, что лучше приложить усилия для решений, которые пойдут "на благо всего народа Британии". В то же время министр транспорта Великобритании Грант Шаппс обвинил железнодорожников в саботаже улучшения условий для пассажиров.