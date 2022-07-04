Протесты в Узбекистане. Власти заявили о 18 погибших, СМИ сообщают о тысячах пострадавших

По данным Генпрокуратуры, 149 пострадавших после оказания первой помощи отпустили домой, 94 человека остаются в больницах, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.
В частности, в Генпрокуратуре заявили, что командир подразделения Национальной гвардии Каракалпакстана получил три огнестрельных ранения в грудь, среди его коллег есть пострадавшие с переломами и открытыми черепно-мозговыми травмами.
В результате столкновений 516 протестующих были задержаны.
При этом BBC уточняет, что число пострадавших и жертв столкновений власти Узбекистана могут умышленно занижать. "BBC News Україна" со ссылкой на министерство здравоохранения республики сообщает о тысячах пострадавших.
Каракалпакстан – крупнейший по площади регион Узбекистана. Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году и до 1930 года находилась в составе Казахской ССР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.
После распада Советского Союза регион преобразовали в Республику Каракалпакстан. В 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. При этом в соглашении было оговорено право выхода автономной республики из Узбекистана через референдум.
Проект поправок в конституцию Узбекистана, опубликованный 25 июня, предлагал лишить республику суверенитета и права на выход из состава Узбекистана. Из-за этого 1 июля в Нукусе (столице Каракалпакстана) начались массовые акции протеста. Правоохранители заявляли о попытках митингующих захватить административные здания.
3 июля президент Узбекистана сообщил о раненых и погибших в ходе беспорядков в Нукусе. В регионе ввели режим чрезвычайного положения.
4 июля в парламенте Узбекистана заявили, что нормы, лишающие Каракалпакстан автономии, рассматриваться не будут – их оставят в старой редакции.