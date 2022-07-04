Протесты в Узбекистане. Власти заявили о 18 погибших, СМИ сообщают о тысячах пострадавших

В ходе протестов в Каракалпакстане погибли 18 человек, заявляют в Генпрокуратуре Узбекистана Фото: MAKAN.UZ / Telegram

По данным Генпрокуратуры, 149 пострадавших после оказания первой помощи отпустили домой, 94 человека остаются в больницах, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

В частности, в Генпрокуратуре заявили, что командир подразделения Национальной гвардии Каракалпакстана получил три огнестрельных ранения в грудь, среди его коллег есть пострадавшие с переломами и открытыми черепно-мозговыми травмами.

В результате столкновений 516 протестующих были задержаны.

При этом BBC уточняет, что число пострадавших и жертв столкновений власти Узбекистана могут умышленно занижать. "BBC News Україна" со ссылкой на министерство здравоохранения республики сообщает о тысячах пострадавших.