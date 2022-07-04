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Протесты в Узбекистане. Власти заявили о 18 погибших, СМИ сообщают о тысячах пострадавших

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В ходе протестов в Каракалпакстане погибли 18 человек, заявляют в Генпрокуратуре Узбекистана
В ходе протестов в Каракалпакстане погибли 18 человек, заявляют в Генпрокуратуре Узбекистана
Фото: MAKAN.UZ / Telegram

В Нукусе (Каракалпакстан, Узбекистан) в результате столкновений протестующих с полицией 1–2 июля, которые начались из-за намерения властей ограничить суверенитет региона, погибли 18 человек, еще 243 пострадали. Как сообщает "Радио Озодлик" (узбекистанская служба "Радио Свобода"), об этом 4 июля на брифинге заявил представитель Генпрокуратуры Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, 149 пострадавших после оказания первой помощи отпустили домой, 94 человека остаются в больницах, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

В частности, в Генпрокуратуре заявили, что командир подразделения Национальной гвардии Каракалпакстана получил три огнестрельных ранения в грудь, среди его коллег есть пострадавшие с переломами и открытыми черепно-мозговыми травмами.

В результате столкновений 516 протестующих были задержаны.

При этом BBC уточняет, что число пострадавших и жертв столкновений власти Узбекистана могут умышленно занижать. "BBC News Україна" со ссылкой на министерство здравоохранения республики сообщает о тысячах пострадавших.

Контекст:

Каракалпакстан – крупнейший по площади регион Узбекистана. Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году и до 1930 года находилась в составе Казахской ССР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.

После распада Советского Союза регион преобразовали в Республику Каракалпакстан. В 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. При этом в соглашении было оговорено право выхода автономной республики из Узбекистана через референдум.

Проект поправок в конституцию Узбекистана, опубликованный 25 июня, предлагал лишить республику суверенитета и права на выход из состава Узбекистана. Из-за этого 1 июля в Нукусе (столице Каракалпакстана) начались массовые акции протеста. Правоохранители заявляли о попытках митингующих захватить административные здания.

3 июля президент Узбекистана сообщил о раненых и погибших в ходе беспорядков в Нукусе. В регионе ввели режим чрезвычайного положения.

4 июля в парламенте Узбекистана заявили, что нормы, лишающие Каракалпакстан автономии, рассматриваться не будут – их оставят в старой редакции.

Теги: протесты, Узбекистан, столкновения, беспорядки
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