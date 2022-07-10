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Президент Шри-Ланки, где проходят массовые протесты, объявил об уходе в отставку. Ранее это сделал премьер

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Решение президента связано с просьбой лидеров политических сил
Решение президента связано с просьбой лидеров политических сил
Фото: ЕРА

13 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет со своей должности, о чем он уведомил спикера парламента Махинде Япе Абейвардене. Об этом агентству "Синьхуа" сообщили 10 июля в канцелярии спикера.

Свое решение Раджапакса связал с просьбой об отставке, озвученной "по просьбе лидеров политических партий".

Просьба касалась также премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, он сразу согласился уволиться, отмечает агентство.

Reuters пишет, что отставки связаны с намерением обеспечить мирную передачу власти.

В стране проходят массовые акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией. 9 июля протестующие взяли штурмом резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра.

Контекст:

CNN сообщает, что Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние десятилетия, в результате чего миллионы людей остались без еды, лекарств и бензина. В нескольких крупных городах, включая деловую столицу Коломбо, жители часами стоят в очереди за бензином, вступая в столкновения с полицией и военными, информирует телеканал.

5 июля премьер-министр Ранил Викрамасингхе, выступая в парламенте, заявил, что правительство пытается договориться с Международным валютным фондом о реструктуризации долга страны и новых кредитах, но пока безуспешно.

Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что в стране осталось мало топлива. По его словам, экономический кризис внутри страны усугубился подорожанием продовольствия из-за войны России с Украиной. "Топлива и так было мало, а цены на продукты выросли. Из-за глобальных кризисов эта ситуация обострилась, и мы, кто были на сковороде, попали в духовку", – сказал министр.

6 июля Раджапакса просил у России бензина и кредитов.

BBC отмечала, что если в конце 2019 года валютные резервы Шри-Ланки составляли $7,6 млрд, то сейчас – $50 млн. В мае страна впервые в истории не смогла провести выплаты по внешнему долгу. У Шри-Ланки, по данным вещателя, огромные долги перед другими странами, в частности перед Китаем.

Правительство винит в произошедшем серию терактов в стране в 2019 году и пандемию коронавируса, которые повлияли на туристическую отрасль (она является одним из крупнейших источников дохода в иностранной валюте). Но эксперты считают, что правительство Шри-Ланки проводило неразумную экономическую политику, ориентируясь исключительно на импорт и не пытаясь поставлять товары на внешние рынки.

Теги: Шри-Ланка, долги, политика, отставка, президент, премьер-министр, акции протеста, экономический кризис
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