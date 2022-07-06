Еще один президент рассказал о телефонном разговоре с Путиным. Глава Шри-Ланки попросил у РФ кредитов и топлива

Он попросил содействия с поставкой топлива в страну, а также активизации экономических связей в области торговли и туризма.

"Поблагодарив его за поддержку в прошлом, я запросил кредитной помощи для импорта топлива в страну и преодоления текущих экономических проблем", – написал Раджапакса.

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Had a very productive telecon with the #Russia President, Vladimir Putin. While thanking him for all the support extended by his gvt to overcome the challenges of the past, I requested an offer of credit support to import fuel to #lka in defeating the current econ challenges. — Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) July 6, 2022

CNN сообщает, что Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние десятилетия, в результате чего миллионы людей остались без еды, лекарств и бензина.

В нескольких крупных городах, включая столицу Коломбо, сотни жителей продолжают часами стоять в очереди за бензином, иногда вступая в столкновения с полицией и военными, информирует телеканал.

5 июля премьер-министр Ранил Викремесингхе, выступая в парламенте, заявил, что правительство пытается договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о реструктуризации долга страны и новых кредитах, но пока безуспешно.

Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что в стране осталось меньше топлива, чем на день. По его словам, экономический кризис внутри страны усугубился подорожанием продовольствия из-за войны России с Украиной.

"Топлива и так было мало, а цены на продукты выросли. Из-за глобальных кризисов эта ситуация обострилась, и мы, кто были на сковороде, попали в духовку", – сказал министр.