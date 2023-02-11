В военном лагере на Филиппинах произошла стрельба, погибли пять человек

Мотив стрельбы выясняют следователи, первоначально заявляют, что подозреваемый "застрелил жертв без какой-либо очевидной и уважительной причины".

Известно, что инцидент произошел в 1.10 по местному времени (19.10 пятницы по киевскому времени).

Сначала рядовой пехотной дивизии напал на своего соседа по комнате, а затем отправился еще в пять комнат и начал стрелять из автоматической винтовки М16.

Прежде чем двое военных вступили с ним в бой и застрелили, он успел убить четырех человек: рядового, сержанта, капрала и патрульного.

Ранение в перестрелке с подозреваемым получил старший сержант. Утверждается, что его жизни ничего не угрожает.