В Японии будут госпитализировать только тяжелых пациентов с COVID-19

До сих пор в Японии пациентов с умеренными симптомами госпитализировали, тогда как бессимптомных или c легкими симптомами обычно просили помещать в карантин в отелях или дома.

Однако в связи с массовым ростом числа новых случаев болезни и ограниченными возможностями размещения больных правительство решило отдать приоритет более серьезным случаям. Легкие и бессимптомные пациенты будут помещаться в карантин в государственных учреждениях только в том случае, если есть опасения по поводу заражения дома.

Премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что в соответствии с новой политикой правительство будет следить за тем, чтобы люди с умеренными симптомами, которым требуется кислород, или страдающие сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, были госпитализированы.

В Японии пациентов с COVID-19 делят на четыре категории: легкая, умеренная I, умеренная II и тяжелая.

Пациенты с умеренной степенью I страдают одышкой и проявляют признаки пневмонии, но не нуждаются в кислороде, в то время как пациенты с умеренной степенью II страдают дыхательной недостаточностью и нуждаются в кислороде.

При тяжелом течении заболевания пациент страдает тяжелой пневмонией и должен быть госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.