ГОРДОН
 
 
МИР

В Японии будут госпитализировать только тяжелых пациентов с COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Изменения в порядке госпитализации связаны с массовым ростом числа новых случаев COVID-19
Изменения в порядке госпитализации связаны с массовым ростом числа новых случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Японии будут госпитализировать только больных с тяжелыми случаями COVID-19 и пациентов с повышенным риском тяжелого заболевания. Об этом 3 августа сообщило издание Japan Times.

До сих пор в Японии пациентов с умеренными симптомами госпитализировали, тогда как бессимптомных или c легкими симптомами обычно просили помещать в карантин в отелях или дома.

Однако в связи с массовым ростом числа новых случаев болезни и ограниченными возможностями размещения больных правительство решило отдать приоритет более серьезным случаям. Легкие и бессимптомные пациенты будут помещаться в карантин в государственных учреждениях только в том случае, если есть опасения по поводу заражения дома.

Премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что в соответствии с новой политикой правительство будет следить за тем, чтобы люди с умеренными симптомами, которым требуется кислород, или страдающие сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, были госпитализированы.

В Японии пациентов с COVID-19 делят на четыре категории: легкая, умеренная I, умеренная II и тяжелая.

Пациенты с умеренной степенью I страдают одышкой и проявляют признаки пневмонии, но не нуждаются в кислороде, в то время как пациенты с умеренной степенью II страдают дыхательной недостаточностью и нуждаются в кислороде.

При тяжелом течении заболевания пациент страдает тяжелой пневмонией и должен быть госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Японии с конца июля выросло количество новых суточных случаев COVID-19, свидетельствуют данные минздрава страны. Если 26 июля в стране подтверждали 4659 случаев, то с 29 июля этот показатель превышает 10 тыс. 3 августа в стране было 12 тыс. больных.

Теги: Япония, больница, болезнь, Есихидэ Суга, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Люленов рассказал, как сложились отношения с Поляковой после их публичного поцелуя в губы
  Люленов рассказал, как сложились отношения с Поляковой после их публичного поцелуя в губы
"Жаришка", "Правильные рефлексы", "Секси". Ефросинина перед камерами погладила себя внизу живота
"Жаришка", "Правильные рефлексы", "Секси". Ефросинина перед камерами погладила себя внизу живота
4 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
4 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Если это так, мы только порадуемся", "Вам идет материнство". Молодая жена Петросяна ответила на слухи о новой беременности
"Если это так, мы только порадуемся", "Вам идет материнство". Молодая жена Петросяна ответила на слухи о новой беременности
"Бюст шикарный", "Бесподобные". Джанабаева, недавно родившая третьего ребенка, показала грудь
"Бюст шикарный", "Бесподобные". Джанабаева, недавно родившая третьего ребенка, показала грудь
"Какой прелестный мужчина!", "Слюнки текут". Комаровский похвастался блюдом, которое приготовил из "лично пойманной" рыбы
"Какой прелестный мужчина!", "Слюнки текут". Комаровский похвастался блюдом, которое приготовил из "лично пойманной" рыбы
  Поплавский посвятил клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины
  Поплавский посвятил клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины Актуально
Как приготовить суп харчо
Как приготовить суп харчо
"Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го". Андре Тан показал тренировку со штангой
"Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го". Андре Тан показал тренировку со штангой
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
  "Изумительные баклажаны". Эксперт дала два простых сезонных рецепта
  "Изумительные баклажаны". Эксперт дала два простых сезонных рецепта
Жена Ямы показала свои абрикосы
Жена Ямы показала свои абрикосы
"Боже, какая классная!". Ребрик снялась в мокром купальнике
"Боже, какая классная!". Ребрик снялась в мокром купальнике
"Сомнительная искренность", "Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь". Бывшие солистки "НеАнгелов" показали "обнимашки"
"Сомнительная искренность", "Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь". Бывшие солистки "НеАнгелов" показали "обнимашки"
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS