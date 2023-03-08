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В Южной Корее грузовик наехал на группу пожилых людей, есть погибшие и раненые

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Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии
Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии
Фото: ЕРА (архив)

8 марта в уезде Сунчхан на юго-западе Южной Кореи в результате наезда грузовика на группу людей погибли три человека. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Грузовик, перевозивший удобрения, врезался в стоявшую на парковке группу из примерно 20 местных жителей, которые ждали очереди для голосования на выборах главы сельскохозяйственного кооператива.

Около 20 человек пострадали, большинство из них – в возрасте от 70 до 80 лет, отмечает агентство. Число жертв может увеличиться. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика задержан на месте происшествия, ему 74 года. Полиция сообщила, что он объяснил произошедшее тем, что перепутал педали газа и тормоза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: выборы, Южная Корея, полиция, раненые, парковка, жертвы, голосование, погибшие, грузовик
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