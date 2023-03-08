В Южной Корее грузовик наехал на группу пожилых людей, есть погибшие и раненые

Грузовик, перевозивший удобрения, врезался в стоявшую на парковке группу из примерно 20 местных жителей, которые ждали очереди для голосования на выборах главы сельскохозяйственного кооператива.

Около 20 человек пострадали, большинство из них – в возрасте от 70 до 80 лет, отмечает агентство. Число жертв может увеличиться. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика задержан на месте происшествия, ему 74 года. Полиция сообщила, что он объяснил произошедшее тем, что перепутал педали газа и тормоза.