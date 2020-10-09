В Южной Корее в результате пожара в многоэтажке пострадали около 90 человек

В пожаре в 33-этажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан никто не погиб, пожарные ведут борьбу с огнем, который разгорается из-за сильного ветра.

По состоянию на утро 9 октября пожар еще тушили Фото: ЕРА

В результате пожара в многоэтажке в южнокорейском городе Ульсан пострадали 88 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Все они были госпитализированы с отравлением угарным газом. Погибших в результате инцидента нет. Сотни человек были эвакуированы.

Пожар начался 8 октября около 23.00 по местному времени (17.00 по Киеву). По данным агентства, пожарные смогли взять огонь под контроль через два часа после начала инцидента. Однако по состоянию на утро сегодняшнего дня пожар потушен не полностью – тлеющий огонь периодически разгорается из-за сильного ветра.

Проводится расследование причин произошедшего. По словам свидетелей, причиной быстрого распространения огня могла стать обшивка здания.