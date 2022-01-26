В зоопарке США умер самый старый в мире самец гориллы

Причина смерти Оззи пока неизвестна. В прошлый четверг, 20 января, у него снизился аппетит, бригады по уходу за животными и ветеринары оказывали ему поддерживающую помощь, чтобы побудить его есть и пить. В течение последних 24 часов бригады лечили животное, когда у него отекло лицо и появилась слабость.

Как отмечают в зоопарке, Оззи был единственным выжившим представителем первого поколения горилл, которые прибыли в зоопарк Атланты с открытием Африканского тропического леса Форда в 1988 году.

Он вошел в историю зоологии в 2009 году, когда стал первой гориллой в мире, когда-либо участвовавшей в добровольном измерении артериального давления.

У Оззи осталась дочь Кучи, сыновья Кекла, Стади и Чарли, внучка Лулу, правнучка Энди и правнук Флойд, все они живут в зоопарке Атланты. Его наследие также включает детей, внуков и правнуков, живущих в других аккредитованных зоопарках США и Канады.

Администрация зоопарка отмечает, что Оззи – старожил, так как гориллы считаются старыми уже после 40 лет.