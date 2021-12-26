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В зоопарке во Франции девять волков выбрались из вольеров, часть животных застрелили

Волки вели себя опасно, отметили в зоопарке
Волки вели себя опасно, отметили в зоопарке
Фото: ЕРА

В зоопарке Zoo des 3 Vallées города Монредон-Лабесонье на юге Франции из своих вольеров сбежали девять волков. Об этом 25 декабря проинформировал сайт организации.

"В прошлые выходные девять европейских серых волков, которые только что прибыли в зоопарк, после разрушения люков безопасности вышли из своего ночного вольера, где они были заперты для наблюдения", – говорится в сообщении.

По данным Zoo des 3 Vallées, животные перемещались набором вольеров, спроектированных специально для размещения стай волков.

"Столкнувшись с ненормальным и опасным поведением некоторых из них, мы применили очень строгий протокол безопасности, действующий в учреждении. К сожалению, четырех волков пришлось застрелить сотрудникам парка", – объяснили в зоопарке.

В учреждении подчеркнули, что "эти животные никогда не контактировали и не представляли угрозы для посетителей или должностных лиц парка".

Сообщается также о таких мерах предосторожности, как "немедленная эвакуация".

На сайте Zoo des 3 Vallées сейчас указано, что "в связи с проведением срочных работ зоопарк закрыт с 23 декабря до середины января 2022 года".

Теги: Франция, убийство, животные, эвакуация, зоопарк
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