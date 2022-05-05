Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

"С 5 мая 2022 года Московская биржа (ранее – Фондовая биржа ММВБ) была лишена статуса признанной фондовой биржи", – говорится в сообщении.
Этот шаг Великобритания анонсировала еще 19 апреля. Тогда HMRC сообщала, что лишение статуса признанной биржи означает, что в будущем при торговле ценными бумагами на Московской бирже инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании.
"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на ее незаконную войну против Украины, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи отправляет четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – говорила тогда финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер.
Статус признанной фондовой биржи – это классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения по заявлению соответствующей фондовой биржи. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 10 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.