ГОРДОН
 
 
МИР

Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение по Московской бирже связано с санкциями Великобритании против России
Решение по Московской бирже связано с санкциями Великобритании против России
Фото: depositphotos.com

Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной биржи, тем самым лишив инвесторов, торгующих на ней, налоговых льгот. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).

"С 5 мая 2022 года Московская биржа (ранее – Фондовая биржа ММВБ) была лишена статуса признанной фондовой биржи", – говорится в сообщении.

Этот шаг Великобритания анонсировала еще 19 апреля. Тогда HMRC сообщала, что лишение статуса признанной биржи означает, что в будущем при торговле ценными бумагами на Московской бирже инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании.

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на ее незаконную войну против Украины, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи отправляет четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – говорила тогда финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер.

Статус признанной фондовой биржи – это классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения по заявлению соответствующей фондовой биржи. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 10 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, инвестиции, экономика, биржа, Московская биржа, торговля, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это п...здец. Наташа, что ты пила?" Melovin ответил Могилевской на предложение оставить после войны язык агрессора вторым государственным
  "Это п...здец. Наташа, что ты пила?" Melovin ответил Могилевской на предложение оставить после войны язык агрессора вторым государственным
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное чтобы ел и был в бронике
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (948071)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (133447)
3
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (56722)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (54933)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (53604)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (47548)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (32448)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (24116)
 
 
 
 