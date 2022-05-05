Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

Решение по Московской бирже связано с санкциями Великобритании против России Фото: depositphotos.com

"С 5 мая 2022 года Московская биржа (ранее – Фондовая биржа ММВБ) была лишена статуса признанной фондовой биржи", – говорится в сообщении.

Этот шаг Великобритания анонсировала еще 19 апреля. Тогда HMRC сообщала, что лишение статуса признанной биржи означает, что в будущем при торговле ценными бумагами на Московской бирже инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании.

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на ее незаконную войну против Украины, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи отправляет четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – говорила тогда финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер.

Статус признанной фондовой биржи – это классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения по заявлению соответствующей фондовой биржи. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.