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Великобритания решила снять карантинные ограничения из-за COVID-19 к концу июня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил парламенту страны план постепенного снятия карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Согласно плану, страна вернется к обычной жизни с 21 июня.

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Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конец пандемии коронавируса для Англии "не за горами", он поставил перед собой цель ослабить карантинные ограничения в несколько этапов за четыре месяца, сообщило агентство Bloomberg 22 февраля.

Джонсон представил парламенту программу снятия ограничений и перезапуска экономики страны: если ситуация пойдет по плану, карантин отменят с 21 июня. Премьер Британии выделил четыре основных этапа, после каждого из них потребуется около пяти недель, чтобы власти смогли отследить влияние изменения ограничений на число заразившихся и умерших.

План Джонсона предусматривает, что ослабление ограничений начнется с 8 марта. В этот день откроются школы и колледжи. С 29 марта планируют разрешить встречи групп до шести человек. Также разрешат групповые занятия спортом на открытом воздухе.

С 12 апреля хотят возобновить работу магазинов, которые торгуют не только товарами первой необходимости, а также развлекательных учреждений, библиотек, зоопарков, тренажерных залов и бассейнов. Следующий этап смягчения ограничений британские власти наметили на 17 мая. Тогда работать будут отели и кинотеатры. С этого дня сможет возобновиться международный туризм, хотя этот пункт еще подлежит рассмотрению, отметил Bloomberg.

Не ранее 21 июня планируют возобновить работу ночных клубов и пересмотреть условия работы на дому. По словам Джонсона, даже при оптимистичных сценариях правительственные советники ожидают, что после ослабления карантина от COVID-19 погибнет еще 30 тыс. человек. Если уровень инфицирования снова резко вырастет, ограничения придется оставить, отметил он.

Великобритания ввела жесткий карантин в начале января из-за прироста зараженных коронавирусом, который не могли сдержать более мягкие ограничения. В Великобритании выявили новый штамм, который оказался более заразным, чем оригинальный.

С 5 января в Великобритании ввели жесткий карантин. Главной причиной локдауна, по словам Джонсона, стал новый, более заразный штамм коронавируса. В связи с локдауном в Британии закрыли начальные и средние школы, а людям разрешили покидать их квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дома), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия.

В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 февраля, коронавируснyю инфекцию подтвердили у почти 4,15 млн человек, более 121,5 тыс. умерло. Великобритания находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, карантин, Борис Джонсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун
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