Великобритания введет карантин в отелях для пассажиров, прибывающих из стран "повышенного риска"

В правительственный список войдет большинство стран южной части Африки и Южной Америки, а также Португалия. Прибывшие в Великобританию должны будут самостоятельно оплачивать расходы на проживание в отелях.

Правительство Великобритании планирует ввести обязательный, 10-й, карантин в отелях для пассажиров, прибывающих из стран "повышенного риска". Это должно способствовать сдерживанию распространения новых штаммов коронавируса, которые могут оказаться устойчивыми к вакцинам от COVID-19, пишет Bloomberg.

Новые правила в основном коснутся возвращающихся граждан и резидентов Великобритании, так как большинству иностранцев из стран "повышенного риска" уже отказано во въезде. В правительственный список войдет большинство стран южной части Африки и Южной Америки, а также Португалия, поскольку многие рейсы из Бразилии прибывают через Лиссабон. Перечень стран может расшириться, окончательное решение пока не принято, сообщает BBC.

Согласно правилам, которые действуют в Великобритании, прибывающие в страну на границе должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и провести 10 дней в самоизоляции (это можно сделать дома).

Великобритания стала первой страной Европы со 100 тыс. жертв COVID-19. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Соединенное Королевство входит в пятерку стран с самым большим числом смертей от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По официальным данным, за все время пандемии в Великобритании подтверждено более 3,68 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 (статистику о выздоровевших страна не публикует). За 26 января инфекцию выявили у 20 089 человек.

По информации правительства на 25 января, в Соединенном Королевстве почти 6,9 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 4,7 млн – вторую (население страны составляет около 66,8 млн).